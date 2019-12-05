تبوك 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسوقف معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس ميدانيًا على سير العمل في عدد من مستشفيات منطقة تبوك والمراكز الصحية.واطلع معاليه على مشروع البنية التحتية في مستشفى الملك خالد بعد الانتهاء منها، الذي يشمل الأقسام الإدارية والطبية، وأقسام التنويم والعيادات الخارجية والطوارئ والأشعة وأماكن الانتظار والممرات والساحات الخارجية، كما تم خلال المشروع العمل على تغيير الأنظمة الأمنية والكهربائية والميكانيكية وأنظمة مكافحة الحريق بالمستشفى وكذلك تغيير محطة الصرف الصحي وتغيير وحدات التكييف وزيادة قدراتها كما تم تغيير جميع وحدات الإنارة وتغيير الأرضيات إلى الرخام ودهان كافة أقسام المستشفى وفق أعلى المواصفات الفنية المعمول بها.كما قام معاليه بزيارة لمركز طب الأسنان التخصصي، الذي يضم 33 عيادة شاملة لجميع تخصصات الأسنان وبطاقة استيعابية تصل 1500 مريض أسبوعيًا، ويضم معملا متكاملا للأسنان يتسع لـ 22 فنيا وأخصائيا وصيدلية متكاملة وقسم تعقيم مركزي، إضافة إلى أشعة بانورامية وأشعة ثلاثية الأبعاد كما يتوفر داخل المركز قاعة محاضرات تتسع 100 متدرب.وشملت جولة الوزير الربيعة مجمع إرادة للصحة النفسية، حيث وقف على قسم منزل منتصف الطريق وهو منشاة توفر لمريض الإدمان بيئة آمنة ومرحلة انتقالية ما بين المستشفى والبيئة الخارجية لتهيئة المتعافين لمواجهة الحياة والتعامل مع ضغوطاتها دون الحاجة للتعاطي، حيث تبلغ السعة السريرية 30 سريرًا مقسمة على ثلاث مراحل، تشمل الاستبصار وتصحيح الوضع والاندماج.واطلع معاليه كذلك على مركز اضطرابات النمو والسلوك الهادف إلى التشخيص والاكتشاف المبكر لهذا الاضطراب والسلوك لدى الأطفال ووضع الخطة العلاجية تساعدهم على الاندماج مع المجتمع.كما قام معاليه بافتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية في حي السعادة، بعد التطوير الذي شمل الصيدلية وصالة انتظار للمراجعين وإضافة 6 عيادات لتصبح حاليا 14 عيادة، إلى جانب ممشى حول المحيط الخارجي للمركز وحدائق وألعاب للأطفال، وتوسعة المواقف الخارجية للسيارات، إلى جانب تأثيث المركز وتوفير جميع الأجهزة الطبية.ويخدم المركز الصحي ما يقارب (400) مراجع يوميا سيتفيدون من خدمات المركز المتمثلة في عيادة طب الأسرة وعددها 5 وعيادة مكافحة التدخين وعيادة الأمراض المزمنة وعيادة رعاية المسنين وعيادة الطفل السليم وعيادة رعاية الأمومة وعيادة التطعيمات وعيادة خدمات الطوارئ، وعيادة التعزيز الصحي وعيادة الأسنان والمختبر والأشعة والصيدلية.// انتهى //14:43ت م0119