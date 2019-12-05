الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساستقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بمقر الرئاسة اليوم, معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي مؤمن حسن بري والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.وأكد سماحته خلال الاستقبال أهمية مثل هذه اللقاءات بين القيادات الإسلامية للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جانبه نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي, بالمكانة الرفيعة التي يحتلها علماء المملكة بما حباهم الله به من علم غزير وحكمة بالغة، مثمناً ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهود دعوية في جيبوتي ودورها في تعليم القرآن الكريم عبر المراكز وحلقات المساجد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، مشيداً بالبرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه مع الوزارة الذي سيحقق بإذن الله نتائج مثمرة لخدمة الدعوة إلى الله وفق منهج وسطي معتدل.مما يذكر أن معالي الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له قد زار جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ضمن برنامج الزيارات المعد له من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.// انتهى //14:43ت م0120