الأحساء 8 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 5 ديسمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات في محافظة الأحساء اليوم، استقبال المرشحات للقبول في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440/ 1441هـ للتخصصات الدعم الفني، والبرمجيات، والتسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة.وأوضحت مديرة القبول والتسجيل بالكلية فاطمة الرمضان، أن الكلية استقبلت نحو400 مرشحة، حيث تم تثبيت 340 مرشحة في النظام بشكل أساسي، وتسليمهن الكشوفات الطبية كإجراء نهائي للقبول بشكل رسمي، مشيرة إلى أن أعمال القبول لهذا الفصل تمت بوقت قياسي، إذ تم قبول حديثي التخرج من الثانوية العامة، إضافة إلى تخصيص مقاعد للضمان الاجتماعي، لافتة إلى تعاون فريق العمل الذي ذلل الصعاب بدعم من وكيلة شؤون المتدربات.// انتهى//14:46ت م0121