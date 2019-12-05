مكة المكرمة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسواصل ملتقى "جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين"، الذي تنظمه وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية بمقر مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش جلساته لليوم الثاني.وحملت الجلسة الأولى عنوان "جهود الرئاسة في تعزيز قيم المواطنة في نفوس منسوبيها" حيث أكد الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية الشيخ عبدالرحمن الشهري الذي أدار الجلسة أن الرئاسة كانت وما زالت تحرص على إبراز جهود الدولة -أيدها الله- في مختلف المجالات سواءً كانت في الحرمين الشريفين أو خارجها, أو ترتبط بخِدْمات الحج والعمرة, خصوصًا الإنجازات التي تمت في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.من جهته أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان المقوشي أن المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- أرسى قواعد هذه البلاد على العقيدة الصحيحة, وخط لها المنهج السليم الذي تسير عليه, وعزز الانتماء إلى الدين الإسلامي الحنيف والالتزام بقواعده, مبينا أن الرئاسة كانت وما زالت حريصة كل الحرص على تعزيز نفوس قيم المواطنة في نفوس منسوبيها وكذلك زوار الحرمين الشريفين من خلال إقامة الندوات والمعارض والمحاضرات والدروس التوجيهية والإرشادية.من جانبه تناول وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني حقوق المواطن على وطنه منها: الولاء والإخلاص للوطن والدفاع عنه, مضيفًا أن الرئاسة تنشر رسالة الوطن في جميع المجالات في المملكة من خلال عدة برامج ومبادرات, مبينًا أن الرئاسة حرصت كل الحرص على زرع قيم المواطنة المبنية على العقيدة الصحيحة في نفوس منسوبيها في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف, ومشاركة مكتبة الحرم المكي الشريف دور المعارض والكتب داخل وخارج المملكة العربية السعودية, ونشر المؤلفات والمجلدات لدروس ومحاضرات وخطب الحرمين الشريفين, بالإضافة إلى دروس أصحاب السماحة والمعالي أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسي الحرمين الشريفين.بعد ذلك انطلقت الجلسة الثانية بعنوان "الحج والعمرة في عهد الملك سلمان أمن وأمان تسهيل وتمكين" بإدارة وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية المشرف على مكتب معاليه الدكتور سعد بن محمد المحيميد مؤكدًا أن التكاملية بين القطاعات الأمنية والحكومية في خدمة ضيوف الرحمن تسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة "2030م", والارتقاء بالخِدْمات.بعد ذلك أوضح صاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام, أن القوة تتقاسم العمل في الحرم المكي الشريف مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن, وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-, واستقبال الوفود الرسمية للدولة.وتحدث سموه عن نظام "عابد" الإلكتروني الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة يساعد في رصد عدد الحشود بكاميرات تصل لأكثر من 150 كاميرا عالية الدقة موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته.فيما تحدث وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري عن جهود الرئاسة في إنجاح الخطط الأمنية بالتعاون مع الجهات المشاركة بالمسجد الحرام ومن خلال مجلس تنسيقي يضم كافة الجهات.وفي ختام الجلسة الثانية أوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية والخِدْمية المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن العودة الزمنية للتيار الكهربائي للمسجد الحرام في حال انقطاعه تبلغ "70 ثانية", ويتم تبريد أجواء الحرم المكي الشريف على مدار الساعة بـ 345 وحدة تبريد.// انتهى //14:49ت م0122