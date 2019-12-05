مسقط 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 89ر4028 نقطة منخفضًا بـ 5ر11 نقطة وبنسبة 28ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 36ر4040 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و417 ألفًا و384 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 7ر75% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 9 ملايين و937 ألفًا و42 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 038ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 39ر19 مليار ريال عماني.// انتهى //14:51ت م0123