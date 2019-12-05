مكة المكرمة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسنفذت جمعية زمزم بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة مبادرة تطوعية في المسجد الحرام اليوم , بمناسبة يوم التطوع العالمي الموافق للخامس من ديسمبر الجاري وحملت المبادرة شعار " التطوع أمن وعبادة ".واشتمل البرنامج التطوعي على كلمة توجيهية لزوار المسجد الحرام قدمها قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد.كما اشتملت المبادرة على نقاطا لتعزيز الصحة والوقاية قدمت للزوار والمعتمرين وعلى العلامات الحيوية والضغط السكري بالإضافة للاستشارات والتثقيف الصحي المتعلق بسلامة الحشود كتجنب الازدحام والضوضاء وضربات الشمس.شارك في المبادرة مدير ادارة التنسيق التطوعي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ريان بن محمد المسعودي و قائد الكتيبة الأمنية بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد حسن بن محمد القحطاني ومدير فرع المنطقة المركزية للجمعية عادل المحمادي ومدير الإدارة الطبية الدكتور محمد كامل ومجموعة من الأطباء والممرضين المتطوعين من الجنسين.// انتهى //14:54ت م0124