أبهـا 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في جمعية "جسم" أمس مؤتمر المعلم لمناقشة سبل تطوير المشهد التربوي, من خلال خمسة جلسات علمية وحلقات النقاش والملصقات البحثية وورش العمل.وناقشت الجلسة العلمية الأولى التي أدارها معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, متطلبات التنمية وطموح المستقبل, والرخص والاختبارات المهنية للمعلمين, ناقشت الجلسة العلمية الثانية إسهام القيادة الريادية في تطوير كفايات التعلم في القرن الحادي والعشرين بالمدارس الثانوية, وتطوير برامج إعداد المعلم في ضوء رؤية المملكة 2030م, وأدوار المعلم في دعم أنشطة الابتكار التقني وتعزيز الاقتصاد الرقمي لتحقيق رؤية المملكة, إلى جانب الممارسات التدريسية للمعلمين في ضوء رؤية 2030م وعلاقتها بمهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب".وتناول المشاركون خلال الجلسة الثالثة دور كلية التربية بجامعة أم القرى في إعداد المعلم (دراسة تقويمية), ودور قائد المدرسة في غرس القيم في المدرسة وفق رؤية 2030م", وإسهام المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية المهنية لمعلم المستقبل في المملكة العربية السعودية, كما اشتملت الجلسة الرابعة على مناقشة التطوير المهني للمعلم الواقع والمستقبل, وبرامج إعداد المعلم - الرؤية والطموح.واستعرضت الجلسة الخامسة للمؤتمر عدد من البحوث والأوراق العلمية تضمنت تطوير برامج ومقررات إعداد معلم العلوم بكليات التربية في ضوء التوجهات العالمية والتغيرات المجتمعية والاقتصادية, ومتطلبات تكوين المعلمة الباحثة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية, وتصور مقترح لبرنامج في التنمية المهنية لمعلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية, واستخدام مهارات تدريسية مقترحة في التنمية المهنية لمعلمي الكيمياء بالمرحلة الثانوية في ضوء رؤية المملكة 2030م" , إلى جانب إستراتيجية مقترحة لتطوير برامج التنمية المهنية لمعلمي الكيمياء بالمرحلة الثانوية في ضوء رؤية المملكة 2030م.وتخلل الجلسات استعراض لأوراق علمية تضمنت, الاتجاهات العالمية الحديثة في أساليب تقويم الأداء الوظيفي للمعلم وطرق الاستفادة منها في التعليم السعودي, ورؤية مقترحة للتنمية المهنية لمعلمي التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في ضوء احتياجاتهم التدريبية, إضافة إلى بناء اختبار معرفي إلكتروني في طرق تدريس التربية الرياضية لطلاب قسم التربية البدنية بالكلية الجامعية بالقنفذة جامعة أم القرى, وإعداد المعلمين في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين, وواقع التنمية المهنية للمعلمين في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من وجهه نظرهم, واتجاهات معلمات العلوم للمرحلة الثانوية نحو تقنية النانو, كذلك كفايات معلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية في ضوء المعايير العالمية من وجهه نظر معلمات العلوم بمدينة ينبع , وتوظيف تطبيقات مجتمعات التعلم المهنية القائمة على الويب 2.0 في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمات الدراسات الاجتماعية بمنطقة عسير, وتصور مقترح لأدوار المعلم في نشر قيم الاستدامة البيئية لطلاب المرحلة الثانوية.// انتهى //14:54ت م0125