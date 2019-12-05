المدينة المنورة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسكرم معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني مدير مدرسة الإمام النووي وطالب الدكتوراه بجامعة طيبة أحمد عسيري بعد فوز مدرسة الإمام النووي بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي من بين 67 ألف مدرسة في الوطن العربي التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.وشكر معاليه القيادة الرشيدة على دعمها المستمر وما تقدمه من مؤازرة ودعم لكافة أبناء هذا الوطن، كما شكر وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ على دعمه للجامعات السعودية وفتحه لأبواب التميز في التعليم بشكل عام.وهنأ معاليه مدير مدرسة الإمام النووي وطالب الدكتوراه بجامعة طيبة بالجائزة وبارك لهم فوز المدرسة وتميزها، متمنيا لهم التقدم والتوفيق والريادة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن هذا التكريم الرمزي نظير الجهود التي قدمتها مدرسة الإمام النووي ومنسوبيها، ومحفزه لتقديم المزيد من الجد والاجتهاد.وقال معاليه إن الجهود التي بذلتها مدرسة الإمام النووي محل تقدير وإعجاب؛ فهي تسهم في تطوير التعليم والبيئة الأكاديمية، معتبرا أن هذه الإنجازات تأتي من خلال التطور التعليم التي تشهده المملكة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.//انتهى//14:57ت م0126