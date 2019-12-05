المدينة المنورة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساحتفلت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم، باليوم "العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي يأتي تحت شعار "المستقبل يمكن الوصول إليه"، وأقيم بالصالة الرياضية بمدرسة الأندلس الثانوية.وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة العديد من الفقرات التعليمية والرياضية والمسابقات الحركية الاستعراضية المختلفة للطلاب الذين أبدوا من خلالها مهاراتهم ومواهبهم.كما قام مدير التعليم ناصر بن عبدالله العبدالكريم بجولة داخل المعرض المصاحب لهذه الفعالية ثم كرم المدارس والمعلمين المشاركين والطلاب والجهات الداعمة والمشاركة.يذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام، يستهدف طلاب و طالبات المدارس بمختلف المراحل الدراسية، وطلاب التربية الخاصة وأولياء أمورهم، وجميع أفراد المجتمع بهدف التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجبات المجتمع نحوهم.// انتهى //15:00ت م0127