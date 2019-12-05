تبوك 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم فعاليات معرض "بيعة وولاء" الذي تنظمه الإدارة بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- مقاليد الحكم، تحت شعار " لك.. يا سلمان ".واطلع مدير تعليم تبوك على مكونات المعرض الذي احتوى على عدد من الرسومات والتصاميم من أعمال الطلاب والطالبات من المدارس ، بالإضافة إلى تصاميم خاصة لسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز وأهم إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذُ توليه الحكم .وتضمنت الفعاليات عرضاً مرئياً للأوبريت الوطني بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة للملك سلمان بعنوان : (كلنا نبايع).// انتهى //15:02ت م0129