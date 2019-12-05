الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمكتبه اليوم، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر بن علي القحطاني والوفد المرافق.وناقش اللقاء إمكانية بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، خصوصًا بمجالات التدريب وتقديم الاستشارات، وتبادل التجارب الرائدة في تطوير مسارات العمل الإداري، بالإضافة إلى مناقشة نوعية الخدمات التبادلية التي يمكن الاستفادة منها للطرفين، وبناء علاقات اتصالية تكاملية للتنسيق، علاوة على العمل المشترك لتحسين الأداء والجودة وتطوير السياسات المخصصة لذلك.واستعرض معالي الدكتور اليوسف خلال اللقاء، اختصاص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الإدارية، وما تم تحقيقه من منجزات عملية ضمن الخطة الاستراتيجية للديوان 2020، والتي أسهمت في تطوير إجراءات العمل القضائي، من خلال مختلف الخدمات التي يقدمها للمستفيدين والمهتمين وأهل الاختصاص، في ظل الدعم اللامحدود لمرفق القضاء الإداري من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-.من جانبه قدّم الدكتور القحطاني شرحًا عن أعمال المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مبينًا دورها في التنسيق بين المؤسسات والجهات العاملة بمجال التنمية الإدارية، من خلال توفير فرص تبادل الخبرات والإمكانيات بين الدول العربية، بالإضافة إلى دعم التجارب الناجحة في المجال الإداري وتعميمها، كما تساند المنظمة الجهود المشتركة بمجال الدراسات والأبحاث للاستفادة منها على نطاق واسع بين البلاد العربية، إلى جانب دورها في الإعداد للملتقيات والفعاليات التي تُعنى بمجال التطوير الإداري على مستوى المنظمات.// انتهى //15:03ت م0130