الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسزار وفد من خريجي جامعة Massachusetts Institute of Technology الأمريكية، الشركة السعودية للكهرباء، بدعوة من منسوبي الشركة الذين تخرجوا من الجامعة، ويعملون في مواقعها المختلفة، وذلك في إطار جهود الشركة للتعريف بابتكاراتها في مجال القيادة الذكية والحلول التقنية، لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة.وعبر الوفد الأمريكي من خريجي جامعة (MIT)، التي تختص في مجال تقنية المعلومات؛ عن إعجابهم بالحلول التقنية والابتكارات المتطورة التي تشهدها بيئة العمل في الشركة.واستقبل الأستاذ فهد السديري، الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء" الوفد الأمريكي ومنسوبي الشركة من المهندسين والمتخصصين الذين تخرجوا من الجامعة.كما قام الوفد بجولة تعريفية في المبنى الرئيسي للشركة في الرياض، واطلعوا على ابتكارات حاضنة طاقة الابتكار التي تتبناها الشركة، وقاموا بجولة في مركز تطوير القياديين، إضافة إلى التعرف على مبادرة توطين صناعة الطاقة الكهربائية "بناء"، ودورها في تطوير سياسات وآليات الدعم والتحفيز للمصنعين والمقاولين المحليين.// انتهى //15:04ت م0131