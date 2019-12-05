الدمام 08 ربيع الآخر1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية اليوم ورشة عمل بعنوان "حسابات التواصل الاجتماعي وريادة الأعمال"، قدمها مدير برنامج البحرين لأفضل الممارسات الحكومية ابراهيم بن علي التميمي، وذلك ضمن أنشطة مجلس شابات الأعمال بمقر الغرفة الرئيس بالدمام .واستعرض التميمي المحتوى المؤثر لرواد الأعمال وأبعاد الترويج من خلال حسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فنون صناعة الخبر الصحفي .كما ناقش التميمي خلال الورشة التي شهدت حضورا لافتا، خصائص حسابات الشركات والمؤسسات والحسابات الشخصية، وآلية تقييم وتطوير الحسابات، وفن الإثارة الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //15:04ت م0132