الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزيرة الأرض والبنى التحتية والنقل الكورية الجنوبية كيم هيون مي.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة وسبل التعاون في مشاريع مختلفة، والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بينهما.بعد ذلك جرى التوقيع على اتفاقية مشتركة بين البلدين في مجالات المطارات وتبادل الخبرات في مجال المطارات الذكية.حضر توقيع الاتفاقية معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود، ومستشار معالي الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومستشار الوزير المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر ‏المسفر.ومن الجانب الكوري الجنوبي سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونغ ووك، ومساعد الوزيرة لي سيونغ هاي، والنائب التنفيذي لرئيس "اي اي ايه سي" ليم نام سوو، وعضو المجلس ورئيس شركة KIND هور كيونغ مين، ووفد مرافق من الشركات والحكومة الكورية.// انتهى //16:08ت م0161