الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية خوليان فينتورا، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //16:13ت م0162