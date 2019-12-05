السيح 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، مبادرة " نافع " التي تعنى بتنظيم وتطوير المناشط التطوعية في مدن ومراكز وقرى الخرج.وأوضح الماضي ، أن إطلاق المبادرة يأتي بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للعمل التطوعي ، وذلك بمبادرة من فريق المسؤولية المجتمعية المنبثق من أعمال مجلس الخرج المحلي ، و تهدف المبادرة إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي في مدن ومراكز وقرى الخرج ، مؤكداً أهمية مسار العمل التطوعي في التنمية الاجتماعية ودعم القطاعات المختلفة.ودعا محافظ الخرج جميع المهتمين بالعمل التطوعي في مدن ومراكز وقرى المحافظة بدعم مبادرة " نافع " والتسجيل فيها ، كما وجه شكره وتقديره للقائمين على اعمال فريق المسؤولية المجتمعية .// انتهى //16:13ت م0163