ظهران الجنوب 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05ديسمبر 2019 م واساحتفلت مدارس محافظة ظهران الجنوب والقطاعات التابعة لها باليوم العالمي للإعاقة 2019 تحت شعار «المستقبل .. يمكن الوصول إليه»، بحضور مدير التعليم بالمحافظة سعيد هباش ابو حديد والمساعد للشؤون التعليمية سعيد الوادعي وعدد من قادات الادارة والمدارس .واشتمل الحفل على فقرات متنوعة لطلاب التربية الخاص بمتوسطة المأمون .واوضح ابو حديد أن الاحتفاء بهذه الفئة يأتي ضمن ترسيخ ثقافة اهيتهم ودورهم الكبير في مسيرة التنمية وضمان حقوقهم كشريحة تستحق الاهتمام والتقدير.وفي نهاية الحفل وزع ابو حديد الشهادات والهدايا التذكارية على الطلاب المشاركين والمتفوقين .//انتهى//16:15ت م0164