سياسي / سمو وزير الخارجية يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
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16:17ت م
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