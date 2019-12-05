بريدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير عام تعليم المنطقة صالح الجاسر، ومنسوبي التعليم من معلمين وطلاب، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تنظيم وزارة التعليم احتفالاً خاصاً تحت شعار "لك .. ياسلمان" خلال المدة من 1- 8 /4/ 1441هـ , بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.ورحب سموه في مستهل اللقاء بمدير تعليم المنطقة والحضور, مشيداً بما قامت به تعليم المنطقة من خلال هذه الاحتفالية والمشاركة في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً في وقت يزخر فيه بلادنا والله الحمد بشتى جوانب التطور في جميع نواحي الحياة وفق رؤية 2030 ، أهمها بناء الإنسان السعودي والعمل على تمكين الشباب وشابات الوطن من خلال رفع مستوى التعليم والاهتمام به ، مؤكداً أهمية الدور المناط بالتعليم لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان ، والاهتمام بتربية النشء بما يسهم في تعزيز انتمائهم وولائهم ونموهم المعرفي ، ويكفل المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء التي يشهدها الوطن، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من رعاية واهتمام ، مشيداً بالجهود التي يبذلها التعليم بالمنطقة في هذه المناسبة ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته في شتى المجالات.من جانبهِ، أعرب مدير ومنسوبو تعليم المنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وما حمله من توجيهات ودوافع إيجابية ترفع المعنويات لتحقيق المزيد من العطاء وخدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً ، مؤكدين أن هذا الاحتفاء عرفاناً منهم وابتهاجاً بهذه المناسبة العظيمة في نفوس أبناء الوطن جميعهم لإظهار مشاعر الفرح والسرور تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وتأكيد الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن من خلال إبراز أهم إسهامات خادم الرحمين الشريفين في عدة جوانب اجتماعية واقتصادية وتعليمية وغيرها ، مثمنين ما يلقاه التعليم ومنسوبوه من دعم وتشجيع، في كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم.// انتهى //16:19ت م0167