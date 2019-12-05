وادي الدواسر 08 ربيع الآخر1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واستُوجت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، مُشاركتها في المخيم الكشفي الخلوي ، الذي نظمته كشافة وزارة التعليم ، واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالقرب من قرية توارن ، خلال الفترة 4 – 7 / 4 / 1441هـ ، بحصول ممثل الإدارة الكشاف راكان بن عثمان بن مبارك الدوسري ، على وسام التميز ، وعلى شارات الرحال والطاهي والمُخيم ، بعد إجتيازه لمتطلباتها ، حيث تم تكريمه ومنحه الوسام خلال الحفل الذي أقيم أمس، بحضور مديرعام التعليم المكلف يحيى العماري، و مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي بالمركز الثقافي في حائل .وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالادارة غانم بن عبدالله آل غانم ، أن تحقيق الكشاف راكان الدوسري على الوسام واجتيازه لمتطلبات الشارات جاء ، لحسن الإعداد الذي تقوم به الوحدة الكشفية بمدرسة الكشاف طوال العام من تفعيل للمنهج الكشفي الخليجي الموحد ، وتفعيل السجل الشخصي للكشاف .وأشار آل غانم الى أن حياة الخلاء من المكونات الأساسية للطريقة الكشفية ، وتعتبر أمراً جاذباً للكشاف حيث تجعله يستمتع بجمال الطبيعة ، والاستفادة من فضاءاتها ، وفرصة لتنمية القدرات الحسية والحركية وتنمية روح الانتماء للجماعة ، وتجعله من أكثر المتحمسين لحمايتها وما فيها من مكونات طبيعية .// انتهى //16:21ت م0170