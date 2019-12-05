المدينة المنورة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسدعمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، منتدى عجوة المدينة الأول، برعاية حصرية لفعالياته، التي عُقدت في الفترة من الأول إلى الرابع من شهر ديسمبر 2019م، بالتعاون مع برنامج "نماء المدينة المنورة" والجمعية التعاونية للتمور بالمدينة، وذلك استمرارًا لجهودها في العناية بقطاع الزراعة السعودي، والإسهام في تحقيق رؤية 2030م.وخلال مشاركتها في المنتدى، أبرزت "سابك" حلولها المتنوعة المختصة بالنخيل، بما في ذلك المنتجات والبرامج والمدارس الحقلية الخاصة بالمزارعين وصناعة التمور في المملكة، كما طورت الشركة مجموعة من المنتجات المبتكرة محليًا، مثل السماد الخاص بأشجار النخيل NPK 16-8-16+15S، لتوفير حلول زراعية متطورة.وتأتي رعاية هذا المنتدى إضافة جديدة إلى مكانة "سابك" الرائدة على مستوى العالم كمنتج ومزود للمغذيات الزراعية وبقدرات عالية توفر للمزارعين حلولًا عالية الجودة.وتقديرًا لرعايتها الحصرية لهذا المنتدى، قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة درعًا تكريميًا لشركة (سابك)، تسلّمه مدير إدارة الاعمال والاقتصاد بوحدة المغذيات الزراعية عواد الأحمدي، الذي أوضح في كلمة له بهذه المناسبة؛ أن تعاون الشركة مع القطاع الزراعي يؤدي دورًا مهماً في تحسين قدرات اليد العاملة الوطنية، خاصة في مجال زراعة أشجار النخيل.وتناول الأحمدي برامج (سابك) للتدريب الميداني، التي تُعدُّ من الطرق الأكثر فاعلية لمشاركة المعرفة والخبرة مع المزارعين المحليين، والمساعدة في توفير منتجات صحية وصديقة للبيئة وتعزز التنمية المستدامة.وفي ذات السياق، تدعم الشركة ضمن مبادرتها الوطنية "نساند™"، برنامج "نخلة وطن" لمساعدة المزارعين في زراعة أشجار النخيل من خلال اتباع أساليب زراعة مبتكرة ومستدامة، للإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة، ولتعزيز استراتيجية المملكة لتصبح المصدر الأول للتمور في العالم وتحقيق (رؤية المملكة 2030)// انتهى //16:27ت م0173