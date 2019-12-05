تبوك 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسشاركت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم، بالاحتفال باليوم العالمي للعمل التطوعي بمشاركة عدد من الفرق التطوعية بالمنطقة،بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة والمهتمين بالأعمال التطوعية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمستشفى الملك خالد بتبوك.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة كلمة رحب فيها بالحضور , مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوعي هو احتفالية سنوية لشكر المتطوعين على مجهوداتهم، إضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع, عاداً العمل التطوعي سلوك حضاري ومطلب اجتماعي , وهو خدمة وطنية تهدف إلى حماية الوطن وأهله من أي خطر, بدافع إنساني أو من منطلق حبه لوطنه ورغبته في الانخراط بالأعمال التطوعية التي تخدم الوطن والمواطن في داخل المملكة أو خارجها أو بهما معاً .وأضاف: أن اليوم العالمي للمتطوعين لعام 2019، ركز على أهمية التطوع في خلق مستقبل يشمل الجميع، ويعد فرصة لتسليط الضوء على الهدف العاشر من أهداف التنمية, مؤكداً أن الدفاع المدني من أول القطاعات التي أولت التطوع أهمية قصوى تقديراً منهم لدورهم في المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وقد تم استحداث إدارات و شعب تعنى بالتطوع في المديرية العامة ومديريات الدفاع المدني بالمناطق وتشكل فرق المتطوعين للمشاركة في مواسم الأمطار والسيول وعدد من المناسبات الأخرى التي تتطلب مشاركهم ، حيث شارك 13 متطوعاً في أعمال موسم حج 1440 هـ بعد عقد دورات تدريبية لهم على أعمال الحج، بالإضافة إلى مشاركتهم في انشطة أخرى, معرباً عن شكرة لجميع الفرق التطوعية والمتطوعين الأفراد المسجلين بالدفاع المدني بالمنطقة لمشاركتهم المميزة فيما يتم اسناده لهم من أعمال ومهام.عقب ذلك ألقيت كلمة المتطوعين ألقاها نيابة عنهم احمد الشهري ذكر فيها أن الأعمال التطوعية تسهم في عكس صورة إيجابية عن المجتمع , وتوضح مدى ازدهاره، وانتشار الأخلاق الحميدة بين أفراده, معرفاً العمل التطوعيّ بأنه تقديم المساعدة والعون والجهد مِن أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عموماً ولأفراده خصوصاً، وأضاف "إننا نحتفل في هذا اليوم الخامس من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للتطوع الذي يأتي هذا العام تحت شعار "تطوع لمستقبل شامل" ليمنحنا كمتطوعين القوة والحافز للاستمرار في هذا المجال الراقي الذي لم تغفله رؤية المملكة 2030 حيث جعلت من مستهدفاتها رفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع في عام 2030.كما ألقت المتطوعة نادية الشهري كلمة المتطوعات، أكدت فيها على مشاركة المرأة السعودية بفعالية ضمن الفرق التطوعية وأثبتت وجودها بجدارة، مثمنةً للمديرية العامة للدفاع المدني وقوفه الدائم مع المتطوعين وفتح المجال لهم وتسخير الإمكانات ليقوموا بخدمة دينهم ووطنهم من خلال أعمال الدفاع المدني.بعدها شاهد الجميع عرض مرئي عن أعمال المتطوعين، واستمع الحاضرين لمحاضرة للمدرب ياسر بن جحلان عن قوة التطوع، و"تجربة متطوع" قدمها المتطوع احمد العمراني.عقب ذلك دشن اللواء الشهراني فريق السلامة النسائي التطوعي بمنطقة تبوك، ثم تجول الحضور في المعرض المصاحب للفعالية الذي اشتمل على عدداً من الأجنحة خاصة بالفرق التطوعية.وفي الختام كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك الإدارة الحكومية والأفراد المتطوعين والفرق التطوعية التي أسهمت في أعمال الدفاع المدني بالمنطقة.// انتهى//17:35ت م0193