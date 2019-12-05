نجران 08 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسدشن مدير تعليم شرورة، فهد بن صالح عقالا ، أمس انطلاق الفرق الكشفية بتعليم المحافظة بكافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومعرض إبداع شرورة 2020 ضمن برامج الموهوبين حيث شاهد الحضور أعمال الطلاب واستمعوا لما تضمنه المعرض من ابتكارات وأبحاث علمية.وأوضح مدير قسم الموهوبين بتعليم شرورة، عزام الصحفي أنه تم قبل المعرض تقديم أكثر من 15 دورة بعنوان "كيف تصل لفكرة مشروعك العلمي" في جميع مدارس المحافظة بمراحلها الثلاث .وفي نهاية الحفل كرم مدير تعليم شرورة المنظمين للفرق الكشفية ومعرض الإبداع والطلاب والطالبات المشاركين بابتكاراتهم.//انتهى//17:36ت م0195