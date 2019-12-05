شمال لبنان 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع الثاني عشر على التوالي توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة والتي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء.//انتهى//17:36ت م0196