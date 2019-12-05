جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسمدّدت الخطوط السعودية فترة العرض الحصري لفيلم "وُلد ملكاً" على متن طائراتها حتى نهاية شهر فبراير المقبل، وذلك بعد الإقبال والاهتمام الكبير من ضيوف "السعودية" لمشاهدة الفيلم التاريخي الذي تم انتاجه عالميا وجرى تصويره ما بين مدينتي الرياض ولندن.ويحكي الفيلم حياة الملك فيصل - رحمه الله- المبكرة منذ ولادته في عام 1906 وإلى عودته من إنجلترا في عام 1920 ، والتي زارها بناء على دعوة وُجهت لوالده الملك عبدالعزيز آل سعود-رحمه الله- من ملك انجلترا جورج الخامس.وتتيح الخطوط السعودية وبشكل حصري لضيوفها على جميع رحلاتها الداخلية والدولية التي تصل إلى 100 وجهة حول العالم منذ الأول من نوفمبر الماضي فرصة مشاهدة فيلم "وُلد ملكاً" كاملا باللغتين العربية والانجليزية عبر نظام البث بمقصورة الضيوف والذي يشتمل على تشكيلة منوعة من أفضل البرامج والأفلام الحديثة والمحتوى الترفيهي المتنوع والملائم لكافة شرائح الضيوف.وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله، أن تمديد عرض الفيلم على أسطول "السعودية" يأتي تجاوبا مع الاهتمام الكبير والحرص على مشاهدته من قبل الضيوف المسافرين على رحلات الخطوط السعودية، مؤكدا أن قصة الفيلم وجودة انتاجه والشخصية العظيمة التي يجسدها عوامل مهمة صنعت نجاح الفيلم مبكرا وأسهمت في سرعة وقوة انتشاره.ويصف فيلم "وُلد ملكاً" أول رحلة دبلوماسية مهمّة قام بها الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة المتحدة، حيث التقى الأمير فيصل البالغ من العمر آنذاك 13 عامًا الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، ورئيس الوزراء وينستون تشرشل، وقد تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برشلونة سانت جوردي السينمائي الدولي BCN FILM FEST في 25 أبريل من هذا العام، كما حصد جائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان "INWARD EYE FILM"، الذي أقيم في مدينة آمبيلسايد شمال إنجلترا .وتشمل أنظمة الترفيه على متن طائرات "السعودية" خدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر ، وتبلغ عدد ساعات الترفيه حالياً 4 آلاف ساعة من العرض الأول في هوليوود وأحدث البرامج التلفزيونية، والمجموعات الصوتية والموسيقى، وبرامج متعددة اللغات والدولية للأطفال، وكذلك الكتب الرقمية والسمعية.// انتهى //17:37ت م0197