الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في معرض ملتقى اليوم العالمي للتطوع 2019م الذي افتتحه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمشاركة العديد من الجهات الصحية والحكومية.واشتمل جناح المركز على عروض مرئية بالبرامج والنشاطات الإغاثية والإنسانية المقدمة للدول المستفيدة، وكتيبات تعريفية بإنجازات المركز تبرز مكانته الدولية بوصفه الذراع الإنساني للمملكة في الخارج.وحظي الجناح بزيارة العديد من مرتادي المعرض الذين اطلعوا على محتوياته المختلفة وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به.//انتهى//17:38ت م0198