عام / إغلاق 6 منشآت غذائية بمدينة السيح لمخالفات نظامية
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
السيح 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
أغلقت بلدية الخرج اليوم 6 منشآت غذائية في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.
وتم على إثرها مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم والأسماك مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك ، وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة.
ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.
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17:38ت م
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