السيح 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأغلقت بلدية الخرج اليوم 6 منشآت غذائية في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.وتم على إثرها مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم والأسماك مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك ، وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة.ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //17:38ت م0199