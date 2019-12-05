بريدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأقامت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، أمس محاضرة علمية بعنوان " ‏الترابط بين القيادتين السياسية والدينية في عهد الملك عبدالعزيز "، وذلك ضمن برنامج الإثراء العلمي .وتحدث في المحاضرة الدكتور أحمد البسام، عن الترابط بين القيادتين منذ قيام الدولة السعودية الأولى، وتمثل ذلك في اتفاق الدرعية عام 1157هـ، وقد حافظ الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله – على هذه العلاقة وكان رأي العلماء عنده له تقديره ، وكذلك كان الملك عبدالعزيز يسأل العلماء عن كثير من القضايا ويرجع الرأي لهم، وكان المؤسس ينظر في المصلحة ويتخذ الرأي ويعمل على البناء على ضوء من منهج الكتاب والسنة، كما تطرق المحاضر إلى التطورات التي شهدتها البلاد مع بقاء النهج بتقدير العلماء والسمع لهم .// انتهى //17:41ت م0201