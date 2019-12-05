دار السلام 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 9 عمليات جراحية منها 4 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال و 5 حالات لقسطرة القلب للأطفال بمدينة دار السلام التنزانية، وذلك في اليوم الثالث من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للأطفال في جمهرية تنزانيا الإتحادية.ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 29 عملية جراحية، 14 منها لجراحات القلب المفتوح للأطفال و 15 عملية قسطرة للأطفال.وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بتتنزانيا انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.// انتهى //17:42ت م0202