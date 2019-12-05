مكة المكرمة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، مبادرة "ومن تطوع خيراً" .وتأتي المبادرة ضمن الاستراتيجية من مشروع (حرمين)، التي تهدف إلى الوصول إلى مليون متطوع ، وتسعى إلى تحقيق قفزات نوعية في مجال الأعمال التطوعية وفق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- في توفير كافة الإمكانيات في سبيل خدمة وراحة وأمان قاصدي الحرمين الشريفين من حجاج وعمّار وزوار.// انتهى //17:42ت م0203