اجتماعي / رئاسة الحرمين الشريفين تدشن مبادرة "ومن تطوع خيراً "
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
مكة المكرمة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، مبادرة "ومن تطوع خيراً" .
وتأتي المبادرة ضمن الاستراتيجية من مشروع (حرمين)، التي تهدف إلى الوصول إلى مليون متطوع ، وتسعى إلى تحقيق قفزات نوعية في مجال الأعمال التطوعية وفق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- في توفير كافة الإمكانيات في سبيل خدمة وراحة وأمان قاصدي الحرمين الشريفين من حجاج وعمّار وزوار.
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17:42ت م
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