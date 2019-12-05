المدينة المنورة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسنظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم بقاعة الملك سعود بالجامعة، الحفل الختامي لمسابقة حفظ القرآن الكريم، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي ووكيل الجامعة الدكتور حسين بن شريف العبدلي وعدد من مسؤولي الجامعة وطلابها.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور سامي بن عبدالرحمن الحيسوني أن 37 فائزًا كُرِّموا في المسابقة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 150 ألف ريال والمشتملة على 3 مسارات للكبار والبراعم وللأقليات الذين يعانون من صعوبة في النطق ومخارج الحروف. وأضاف أن المسابقة تضم 13 فرعًا تسعى إلى تعزيز أهداف الجامعة الإسلامية من خلال العناية بحفظ القرآن الكريم وإحكام تلاوته وإتقان تجويده ومعرفة معانيه، بجانب إذكاء روح التنافس بين الشباب والبراعم في دروب الخير، واكتشاف القدرات والمواهب للعمل على صقلها ورعايتها لتخريج جيل من المقرئين والمجودين والأئمة والخطباء والدعاة المميزين، الذين سيحملون مشعل الدعوة إلى الله تعالى، كما أن المسابقة تسهم في إعداد جيل صالح مسلم متخلق بأخلاق القرآن، متزود بآدابه، مهتد بهديه.// انتهى //17:45ت م0204