نجران 08 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساحتفى فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة نجران باليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩، لإبراز دور التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي ونشر ثقافته بين أطياف المجتمع، وذلك في قاعة المعهد الصناعي بالمنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة نجران، سعود حمد آل دويس أن برامج الحفل تضمنت استعراض أعمال الهيئة في مجال التطوع وقيام بعض المتطوعين والمتطوعات بعرض تجاربهم في التطوع بالهيئة، إلى جانب بعض العروض المرئية، مبيناً ان الفرع نظم محاضرات توعوية ومعرض توعوي عن التطوع في مجمع رويال سنتر، وقيام بعض متطوعي الهيئة بالمنطقة بزيارة عدد من المرضى والمصابين في مستشفيات المنطقة وتقديم الهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة وكذلك نشر توعوية عن التطوع عبر اللوحات والشاشات الإعلانية بمنطقة نجران.//انتهى//17:54ت م0205