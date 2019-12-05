الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأعلن موسم "شتاء طنطورة " الثاني عن إقامة حفلٍ لمطرب التينور "خوسيه كاريراس" وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تحمل شعار "الهيبة الإسبانية" الممتدة من 9 حتى 11 يناير 2020، الأمر الذي سيعزز من برنامج الموسيقى الأوبرالية في الموسم، الذي يتضمن حفلاً لفرقة البوب الرباعية "إيل ديفو" يوم 17 يناير، والمطرب العالمي أندريا بوتشيلي يوم يناير 31.كما أعلن الموسم عن تقديم عروضٍ موسيقيةٍ مميزة لإحياء عطلة نهاية الأسبوع التي تحمل شعار "الأساطير المعاصرة"، والتي تتضمن حفلاً لفرقة السول "كول أند ذا جانغ" بحضور "سيستر سليدج" بتاريخ 27 فبراير، وحفل للنجم "ليونيل ريتشي" بمشاركة "كريغ دايفيد" بتاريخ 28 فبراير.وسيؤدي "خوسيه كاريراس" بعضًا من روائعه الغنائية خلال مشاركته يوم 10 يناير، وذلك في إطار فعاليات نهاية الأسبوع التي تحمل عنوان "الهيبة الاسبانية".كما سيرحب شتاء طنطورة أيضًا بفرقة موسيقى السول وموسيقى الفنك "جامي راكي"، و"نيل رودجرز أند تشيك" وذلك في يناير 24، إضافة إلى الأنغام اللاتينية التي يقدمها "إنريكي إيغليسياس" بمشاركة فرقة "ذا جيبسي كينغز" وحضور نيكولاس رييس وتونيو بلارديو وذلك في فبراير 21.ويقدم لعشاق الموسيقى الكلاسيكية في عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 2 إلى 4 يناير 2020 عروضًا مخصصة للموسيقار العالمي "بيتهوفن" وسيقوم بتأدية موسيقى "بيتهوفن" كل من الفنانين: "رينو كابوسون"، "كيت أرمسترونغ"، "إدغار مورياو"، "غيوم تشيلمي"، "أدريان لا ماركا"، والأوركسترا الوطنية لمدينة تولوز, إضافة إلى النوتات الموسيقية لهذا الموسيقار، وستستضيف العلا أيضًا الموسيقار "عمر خيرت" بتاريخ ديسمبر 27، والموسيقار "يانيّ" يوم 7 فبراير.ويُقدم الموسم "قصة حب من واحة العلا"، وهي تجسيد مسرحي لقصة الحب التاريخية المعروفة بين جميل وبثينة، إذ ستقدمها فرقة "كركلا" الاستعراضية.وللاستمتاع برحلة ملهمة في العلا خلال موسم "شتاء طنطورة"، يُمكن للزوّار اختيار باقة رحلة اليوم الواحد، أو باقة عطلة نهاية الأسبوع.وتُشكل باقة رحلة اليوم الواحد خيارًا مناسبًا للراغبين في الاستمتاع بأجواء الموسم خلال وقت وجيز نسبيًا، حيث يُمكنهم اختيار فئة الباقة المناسبة لميزانيتهم من بين الفئات الثلاث: الذهبية، البلاتينية، الماسية، وتشمل هذه الفئات تكلفة تذاكر الطيران ذهابًا وعودة من الرياض أو جدة إلى العلا، وجولة سياحية إلى إحدى المواقع التراثية أو الأثرية، وحضور الحفل الفني داخل مسرح "مرايا"، وذلك خلال يومٍ واحد، بأسعار تبدأ من 3155 ريال للشخص الواحد.أما الزوّار الراغبين في زيادة مدة الاستمتاع بكثافة التجربة، فستصبح باقة عطلة نهاية الأسبوع خيارهم الأنسب، بأسعار تبدأ من 6600 ريال للشخص الواحد، وتنقسم هذه الباقة إلى 3 فئات متفاوتة التكلفة: الذهبية، البلاتينية، والماسية، شاملة تكاليف الإقامة لمدة ليلتين، وتذاكر الطيران ذهابًا وعودة من الرياض أو جدة إلى العلا، والتنقل داخل العلا، والجولات السياحية للمواقع الطبيعية والتراثية والأثرية، بالإضافة إلى حضور الحفلات الفنية داخل مسرح "مرايا".كما يُمكن لحاملي هذه الباقات إضافة العديد من التجارب المميزة التي يحفل بها "شتاء طنطورة"، مثل تجربة "العلا من الأعلى" لعشّاق المغامرات، و"العلا الأصيلة" لعشّاق استكشاف الأصالة التراثية، و "فن الطهي" لعشّاق إشباع الحواس بإبداعات الطهي حول العالم، وغير ذلك من التجارب الفريدة الأخرى.ويتوفر حجز باقات رحلة اليوم الواحد، وعطلة نهاية الأسبوع، عبر المواقع الإلكترونية: experiencealula.com، holidaysbysaudia.com، و AlMosafer.com.وبدءً من تاريخ 19 ديسمبر، يمكن للزوار اختيار عددٍ من التجارب المتميزة، بما فيها رحلات الطائرات والسيارات الكلاسيكية، واستكشاف جمال العلا عبر فعالية "مسارات العلا"، كما اهتم الموسم بتسليط الضوء على مجتمع العلا المحلي، من خلال تجارب زيارة المزارع والفعاليات المقامة في البلدة القديمة والتي تساهم في تحفيز التفاعل بين أهالي العلا والزوار، بجانب فعاليات لإثراء حواس الزوار عبر تجارب المطاعم والمقاهي الراقية المتوفرة في المنتزه الشتوي وأيضًا الاستمتاع بإبداعات نخبة من المطاعم العالمية الشهيرة مثل: لا كانتين دو فوبورج، أنايبيلز، وكافيه ساس.وستقام فعاليات "شتاء طنطورة" خلال الفترة بين 19 ديسمبر وحتى 7 مارس 2020 في محافظة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات حول المهرجان أو لشراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: experiencealula.com .// انتهى //18:04ت م0207