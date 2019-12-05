جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأطلقت جامعة جدة اليوم, فعاليات ومبادرات مركز جامعة جدة للعمل التطوعي تزامناً مع "اليوم العالمي للتطوع" لهذا العام والذي يحمل شعار "تطوع لمستقبل شامل" بحضور معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.وتهدف الفعاليات, إلى تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الاجتماعية، والإشادة بالمتطوعين, وتحفيزهم وشكرهم والتي تساهم في المشاركة الفاعلة لرؤية المملكة 2030 , والوصول إلى مليون متطوع في الخدمات الإنسانية والإجتماعية، وبمشاركة كليات وعمادات الجامعة وجميع منسوبيها.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، أنه سيتم في هذا اليوم اطلاق ما يقارب 50 مبادرة تطوعية تغطي المجالات الحيوية التي يحتاجها المجتمع في المجال التنموي, والمجال البيئي, والمجال التعليمي, إضافة إلى المجال الاجتماعي, والمجال الإعلامي, والمجال التثقيفي, والتوعوي, والمجال الرياضي, إلى جانب العديد من المنافسات التطوعية ومنها؛ مشاركة معالي مدير الجامعة في زيارة تطوعية لمرضى الأورام في إحدى مستشفيات جدة، وإطلاق مسابقة عطاء التطوعية الثقافية التي رصد لها العديد من الجوائز.كما سيعلن اليوم عن إطلاق بنك الافكار التطوعية الابداعية، واطلاق مبادرة الهام التطوعية الذي يتضمن اطلاق عبارات ملهمة حول التطوع بمشاركة قيادات الجامعة وكافة المنسوبين, إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى, كمبادرة بيئتي النظيفة, وكسوة الشتاء, وفرحة يتيم, وتنظيف شواطىء كورنيش أبحر، وبسمة الرياضية وغيرها.يذكر أن مركز جامعة جدة للعمل التطوعي, يسعى من خلال رسالته إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين منسوبي الجامعة بكافة شرائحهم من أكاديميين وأكاديميات وطلاب وطالبات وموظفين وموظفات من ممارسة العمل التطوعي وتحفيزهم على ذلك, وبناء علاقات تشاركية فاعلة مع كافة المؤسسات المجتمعية.// انتهى //18:53ت م0222