جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسنوه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة, بالجهود التطوعية المتخصصة والتي نفذتها منشآت التدريب التقني بمحافظات المنطقة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.وأكد كدسة, حاجة الوطن إلى العمل التطوعي المهني المتخصص الذي يعمل على تقديم الخدمة من متخصصيها بالجودة المنشودة, مشيراً إلى البرامج التطوعية التي برزت فيها منشآت التدريب لتؤكد أن اليد المهنية السعودية المؤهلة قادرة على البناء والعطاء متى ما وجدت التأهيل اللازم والمساحة الكافية والتنسيق المسبق, وهو ما استطاعت المؤسسة تلبيته لكوادرها القادرة على العطاء.وشهدت منشآت التدريب التقني بمحافظات المنطقة, العديد من الفعاليات التطوعية التي تؤكد وعي المجتمع التدريبي بقيم التطوع الذي يعد إحدى الأركان المهمة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 .كما دشن مدير عام التدريب التقني, في سياق الاحتفاء بهذا اليوم, بوابة التطوع التقني والمهني المتخصص وفتح باب التسجيل بالمنصة عبر الرابط tvtcmakkah.org , والتى تهدف إلى تشجيع العمل التطوعي التقني المتخصص, لاسيما وأن وحدات المؤسسة تواجه طلبات مستمرة من جهات حكومية وذات علاقة بالعمل التطوعي الذي يخدم في المقام الاول الوطن, ويلبي بعض الاحتياجات الموسمية كبرامج الحج والعمرة, وبرامج الصيانة التطوعية للمنازل, والمساجد, والمرافق العامة, وغيرها من البرامج التي تخدم منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.من جهة أخرى, شهد مقر الإدارة العامة بجدة محاضرة عن التطوع قدمها استشاري إدارة الكوارث والأزمات عضو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر الدكتور بندرعبدالله بارحيم, للإستجابة للكوارث, تحدث فيها عن أهمية العمل التطوعي وتنظيم الجهود وتسهيل الوصول للمتطوعين والمتطوعات من أبناء المؤسسة في المنطقة.// انتهى //18:58ت م0224