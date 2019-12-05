واشنطن 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسالتقى المدير العام لوكالة المعونة الأمريكية مارك قرين, اليوم, رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حالياً.وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الانتقالية في السودان، وطلب دعم شركاء السودان بما يسهم في مخاطبة التحديات المتعددة التي تجابه الحكومة, كذلك المطالبة بإسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لانتفاء أسباب وجوده فيه بعد سقوط النظام.// انتهى //19:01ت م0227