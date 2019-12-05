القاهرة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات جني الأرباح السريعة من جانب المستثمرين العرب والمؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد المصريين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 695.2 مليار جنيه، بخسارة قدرها 1.1 مليار جنيه عن إغلاقه بالأمس، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 640 مليون جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس /إيجي إكس 30/ على تراجع هامشي نسبته 0.1 % ليسجل 13622.13 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 0.65% لينهي التعاملات عند مستوى 526.5 نقطة، كما شملت التراجعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً الذي انخفض بنسبة 0.33% مسجلاً 1382.15 نقطة.// انتهى //19:01ت م0228