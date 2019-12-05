الخرطوم 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واستمكنت الاستخبارات العسكرية السودانية من القبض على ستة من عناصر تنظيم - بوكو حرام الإرهابي- داخل الحدود السودانية يحملون الجنسية التشادية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن في بيان أصدره اليوم، أن تلك العناصر سُلمت للأجهزة الأمنية التشادية المختصة وذلك استناداً إلى علاقات التعاون الأمني وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وجمهورية تشاد.// انتهى //19:16ت م0231