الخرطوم 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، رئيس مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج بالسودان سعادة اللواء ركن عبدالرحمن عبدالحميد .وجرى خلال اللقاء بحث جهود المفوضية في إعادة النازحين والترتيبات الموضوعة لإعمار الأراضي بهدف دعم التنمية وإدماج العائدين من التمرد في مشاريعها الإنتاجية, كما ثمن رئيس المفوضية جهود المملكة الحثيثة لدعم الاستقرار في السودان.من جانبه أكد السفير جعفر دعم المملكة لبرامج وخطة المفوضية لإنجاح مشاريعها الرامية إلى تحقيق الاستقرار للعائدين من النزوح والتمرد والتي تقود بدورها إلى السلام والنهوض بالتنمية المرجوة.// انتهى //19:17ت م0232