بروكسل 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسعقد رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسة الأربع, رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل, ورئيس المفوضية فون دير لين, ورئيسة البنك المركزي لاغارد, ورئيس مجموعة اليورو سينتينو اجتماعا في بروكسل للإعداد لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة الأسبوع المقبل في بروكسل.وأفاد بيان صادن عن المجلس الأوروبي أن المسؤولين الأربعة ناقشوا التطورات الاقتصادية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد في السياق الدولي.وأكد البيان ضرورة تعميق الاتحاد النقدي الأوروبي وتعزيز الاتحاد المصرفي لضمان النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد المزيد من فرص العمل, مبينًا أن أن التحدي هو رفع نمو أوروبا وإمكانات وتعزيز اقتصاد سوق اجتماعي مزدهر مستدام بيئيًا وتنافسية مرفقة بالابتكار.// انتهى //19:25ت م0234