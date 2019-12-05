الأمم المتحدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأكدت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 58 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال بعد غرق سفينة تحمل ما يقدر بنحو 150 مهاجرًا عند اقترابها من ساحل موريتانيا أمس.وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته اليوم أن ثلاثة وثمانين آخرين، من بينهم امرأتان وما لا يقل عن 10 قاصرين تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ حيث يتلقون المساعدة الطبية.وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا لورا لونجاروتي : إن السفينة غادرت غامبيا يوم الأربعاء 27 نوفمبر، متجهة إلى جزر الكناري عندما نفد الوقود، مشيرة إلى أن الوصول إلى المهاجرين الناجين محدود في الوقت الحالي، حيث إنهم يتعافون من الصدمة وتحت حماية السلطات.وأشارت لونجاروتي إلى أن موظفي المنظمة الدولية للهجرة يدعمون الاستجابة الطبية من خلال توفير مجموعات الإسعافات الأولية والبطانيات وغيرها من اللوازم.// انتهى //21:06ت م0249