نيويورك 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساستهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة التعاملات على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي مع تنامي الآمال في إبرام اتفاق أولي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 86.27 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 27736.05 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 6.45 نقاط، أو 0.21 بالمئة، إلى 3119.21 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع ‭ 21.26نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 8587.93 نقطة.// انتهى //21:07ت م0251