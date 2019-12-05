رياضي / دراج المنتخب السعودي عزام يحقق برونزية عربية الطريق
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
حقق لاعب المنتخب السعودي للدراجات للناشئين عزام عبدالعزيز العبد المنعم اليوم المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فردي عام لمسافة 44 كم ، ضمن منافسات البطولة العربية للطريق المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية .
وجاء لاعب منتخب الإمارات محمد المطيوعي بالمركز الأول ، وحل لاعب الجزائر أكرم بلعباسي بالمركز الثاني .
من جهته عبر اللاعب عزام العبدالمنعم عن سعادته بحصوله على الميدالية العربية الأولى للأخضر السعودي في منافسات البطولة الحالية، مؤكداً أن المنافسة كانت قوية لتواجد نخبة من الدراجين العرب المميزين .
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21:08ت م
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