إسلام آباد 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن مقتل اثنين من جنوده خلال تنفيذ عملية قامت بها وحدة من قوات الجيش اليوم في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية ضد خلية إرهابية في قرية "شرخيل" بوزيرستان المحاذية لأفغانستان.وبيّن أن عناصر إرهابية أطلقت النار على قوات الجيش أثناء تنفيذ العملية ما أدى إلى استشهاد جنديين اثنين، وأن قوات الجيش ردت على مصدر الهجوم وقتلت اثنين من العناصر الإرهابية.// انتهى //21:08ت م0257