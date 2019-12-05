القاهرة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو خلال زيارته للعاصمة روما.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح اليوم أن اللقاء تناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة وخاصة الوضع في سوريا وليبيا، وآخر مستجدات القضية الفلسطينية.// انتهى //21:08ت م0258