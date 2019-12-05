الخرطوم 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس بمكتبه اليوم مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـرافي قيري قورين والوفد المرافق له الذين يزورون الخرطوم حاليًا.وناقش اللقاء التعاون بين السودان والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب إضافة إلى الجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الجانب.// انتهى //21:08ت م0259