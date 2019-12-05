الخرطوم 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إينجل في واشنطن اليوم برئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.وقال حمدوك خلال اللقاء: إن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية تؤكد رغبة السودان في الانخراط الإيجابي مع أمريكا والتعاون في مجالات التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة وحقوق الإنسان، موضحًا أنهم يرتبون لزيارة فريق من أعضاء اللجنة إلى السودان لأجل الوقوف على المستجدات وتلمُّس الحاجات.كما قدم حمدوك سرداً بتطورات الأوضاع في السودان بالتركيز على الوضع الاقتصادي، ملقياً الضوء على الأولويات التي تبنتها حكومته، مضيفًا أن مبررات بقاء اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب قد انتفت بعد زوال النظام السابق، كما رحَّب بزيارة أعضاء اللجنة إلى السودان.// انتهى //21:09ت م0260