حائل 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسيشارك أعضاء مجلس شباب منطقة حائل في فعاليات اليوم العالمي للتطوع من خلال إطلاق مبادرتين الأولى زراعة ثلاثة آلاف شجرة والمبادرة الثانية المحافظة على المنظور البيئي في منتزة مشار بحائل وتستمر يومين.وأوضح أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي أن مجلس شباب منطقة حائل يشارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع بتوجيه ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومثل المجلس نحو 300 متطوع من شباب وفتيات المنطقة .// انتهى //21:33ت م0263