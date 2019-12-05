أسمرة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إريتريا صقر بن سليمان القرشي اليوم في قصر الرئاسة بالعاصمة الإريترية أسمرة أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين إلى فخامة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.وبحث اللقاء علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إريتريا وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة.// انتهى //21:44ت م0266