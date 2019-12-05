الرباط 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور المغرب حاليًا.وأكد بوريطة في تصريح عقب المباحثات أن الزيارة شكلت فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن المملكة المغربية تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تعاون وثيق في العديد من القضايا الثنائية والاستحقاقات الإقليمية والدولية.وأضاف بوريطة أنه ناقش مع نظيره الأمريكي التهديد الذي تشكله إيران وحلفاؤها، والجهود المبذولة لمواجهة محاولات نشر النفوذ الإيراني في المنطقة، بما في ذلك شمال وغرب أفريقيا.// انتهى //21:44ت م0267